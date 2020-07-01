Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
ISPARTA (AA) - Isparta'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İskender Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Zühre E'ye (80) ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açamayınca balkondan eve giren yakınları Zühre E'yi yerde hareketsiz halde yatarken buldu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.