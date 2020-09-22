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Aktüel Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
Aktüel

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:23:18 -
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Senirkent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Senirkent ilçesi ve köylerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

İlçede şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, araçta ve içindekilerin üzerinde 12 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram esrar, 5 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı, paketlemede kullanılan kilitli 6 poşet buldu, satıştan elde edildiği tahmin edilen 930 liraya el koydu.

Olayla ilgili A.Ç, Y.U, H.D, H.Ç. ve M.A.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.






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