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Aktüel Isparta'da ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Isparta'da ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 01:56:11 -
Isparta'da ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ISPARTA (AA) - Isparta'da ticari taksiyle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Kılıç'ın kullandığı 32 SN 241 plakalı motosiklet, Ulvikale Mahallesi Çarıksaraylar kavşağında Mehmet Çelik yönetimindeki 42 GAP 18 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve takside yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosikletin sürücüsü Kılıç, kurtarılamadı.


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