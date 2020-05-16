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Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 04:05:28 -
Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte Kovid-19'a yönelik tedbirlerin alınmasına devam edildiği bildirildi.

Kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince ceza uygulanacağı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın her türlü alanda ve araçlarda ikametgahlarından çıktıkları andan itibaren dönünceye kadar maske kullanmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir." ifadesi kulanıldı.

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