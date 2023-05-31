Isparta'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Isparta'nın Aksu ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Sağanak nedeniyle Aksu-Yenişarbademli kara yolu Karağı köyü mevkisinde taşkın meydana geldi.
Kolluk kuvvetleri, taşkının yaşandığı bölgeden araçların kontrollü geçmesini sağladı.
Taşkının bazı tarım arazilerine de ulaştığı görüldü.
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