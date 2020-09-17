Isparta'da Roma dönemine ait bin 800 yıllık kitabe ele geçirildi
ISPARTA (AA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir kişinin evinde Roma dönemine ait bin 800 yıllık kitabe ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan A.Ü'nün evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. A.Ü'nün evine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait bin 800 yıllık kitabe bulundu.
Şüpheli A.Ü hakkında adli işlem başlatıldığı, ele geçirilen kitabenin Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.