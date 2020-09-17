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Aktüel Isparta'da Roma dönemine ait bin 800 yıllık kitabe ele geçirildi
Aktüel

Isparta'da Roma dönemine ait bin 800 yıllık kitabe ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:47:51 -
Isparta'da Roma dönemine ait bin 800 yıllık kitabe ele geçirildi

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir kişinin evinde Roma dönemine ait bin 800 yıllık kitabe ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan A.Ü'nün evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. A.Ü'nün evine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait bin 800 yıllık kitabe bulundu.

Şüpheli A.Ü hakkında adli işlem başlatıldığı, ele geçirilen kitabenin Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.


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