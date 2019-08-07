Isparta’da otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi Isparta’da bir şüphelinin evinde yapılan aramada, otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Isparta’da bir şüphelinin evinde yapılan aramada, otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün il genelinde kaçakçılık olaylarını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, R.G. isimli şüphelinin boş makaronları doldurarak sigara satışı yaptığı tespit edildi. R.G.’nin evinde yapılan aramada, makarondoldurmaya yarayan otomatik sigara doldurma makinası bulundu.

Makineye el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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