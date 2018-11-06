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Isparta'da önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Alışveriş yaptığı büfeye sahte para verdiği iddia edilen H.K., iş yeri sahibi ve çevredeki esnaf tarafından dövüldü.

06 Kasım 2018 Salı 14:19
Isparta'da önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Olay, dün Davraz Mahallesi Köy Garajı mevkisinde meydana geldi. Bir büfe sahibi, iş yerinden alışveriş yapan H.K.’nin iddiaya göre, kendisine sahte para verdiğini fark etti. Büfe sahibi H.K.’yi yakalarken, çevredeki esnafa da durumu haber verdi. Büfe sahibi ve gelen diğer esnaf H.K.’yi dövdükten sonra ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Polis tarafından gözaltına alınan H.K.’nin daha önce de bazı iş yerlerine sahte para vererek alışveriş yaptığı ortaya çıktı. H.K.’nin polis merkezindeki işlemleri sürerken, olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

ESNAF SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Diğer yandan, esnaf dövdükleri şüphelinin fotoğrafını, "Bu kişi sahte parayla yakalandı. Emniyete teslim ettik. Köy Garajı civarı. Başka kişilerin de başına geldiyse emniyete şikayetçi olsun" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:19
  1. polis
  2. sahte para
  3. dayak
  4. güvenlik
  5. sosyal medya

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