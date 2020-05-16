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Isparta’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Isparta’da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 03:18:03 -
Isparta’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Isparta’da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.


Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, yeni tip korona virüsle mücadelede maske kullanımıyla ilgili yeni bir karar aldı. Alınan karara göre Isparta’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Konuyla ilgili Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, İlimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın; başta pazar yerleri, marketler, iş yerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine dönünceye kadar maske kullanımının zorunlu olmasına karar verilmiştir” denildi.


Açıklamada, maskesiz sokağa çıkanlara Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 282’inci maddesi kapsamında idari para cezası ve adli işlem uygulanacağı belirtildi.

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