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Isparta’da maske kuralına uymayan 195 kişiye 614 bin 250 TL ceza kesildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanda maske takma zorunluluğu getirilen Isparta’da, kuralları dikkate almayan 195 kişiye 614 bin 250 TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:23:22 -
Isparta’da maske kuralına uymayan 195 kişiye 614 bin 250 TL ceza kesildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanda maske takma zorunluluğu getirilen Isparta’da, kuralları dikkate almayan 195 kişiye 614 bin 250 TL ceza kesildi.



Isparta Valiliği, il pandemi kurulunun önerisi ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde tüm açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. Alınan karara kent genelinde büyük çoğunluk uydu, uymayanlara yönelik ise İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekiplerince 1593 sayılı yasanın 282. maddesi uyarınca uymayanlara 3 bin 150’şer TL para cezası uygulandı. Isparta genelinde 11.05.2020 - 22.05.2020 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu denetimlerde maske takma zorunluluğuna uymayan 190 kişiye 598 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde ise maske takma zorunluğuna uymayan 5 kişiye 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.



Isparta merkez ve tüm ilçelerinde, korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara vatandaşlar uymaları konusunda uyarıldılar. Ekiplerin denetimlerinin artarak devam edeceği bildirildi.

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