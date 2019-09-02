Isparta’da Kıl Kırkımı Şöleni

Isparta’da uzun yıllardır devam eden yörük kültürü geleneklerinden kıl kırkımı şöleni düzenlendi.

Isparta Davraz Dağı eteklerinde yer alan Sav Kasabası’ndaki Olukbeli Yaylasında kıl çadır kuran çobanlar, yüzyıllardan bu yana devam eden yörük geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Kasaba halkının imece usulü ile keçilerini kırktığı şölende, bir keçi kesilerek pişirildikten sonra katılımcılara ikram edildi.

İpekçi: “Bu geleneği ilelebet sürekli yapacağız”

Bölgede yüz yıllardan bu yana devam eden gelenek ile ilgili açıklamalarda bulunan Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, kıl kırkım şölenini geçmişten geleceğe yansıtmak ve yeni nesillere aktarmak istediklerini kaydetti. Şölenin sonraki yıllarda daha geniş kitlelere hitap edilerek gerçekleştirileceğini aktaran Belediye Başkanı İpekçi, “Bu geleneği ilelebet sürekli yapacağız” diye konuştu.

Küçükyaman: “Bu kültür, Türk kültüründe var olan bir kültürdür”

Etkinliğe katılanlardan Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Küçükyaman ise, “Davraz Dağı’nın eteklerinde Sav Kasabası yaylasında, unutulmaya yüz tutmuş Yörük- Türkmen geleneklerini yaşatmak için bu şölene katıldık. Bu kültür, Türk kültüründe var olan bir kültürdür. Hayvan olmazsa olmazımız, keçinin kılından evimizi, çadırımızı yaptık, yününden elbisemizi yaptık, sütünden ise beslendik. Bizler ormanlarımızı koruyarak daha çok üretmeliyiz” dedi.