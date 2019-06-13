Isparta’da kalp rahatsızlığı bulunan hastaya mekanik aort kapağı takıldı

Isparta’da aort kapak darlığı tespit edilen hasta Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan mekanik aort kapağı operasyonu ile sağlığına kavuştu.

Bir süre önce nefes darlığı, göğüs ağrısı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye başvuran 51 yaşındaki Hikmet Çelimli’de, Prof. Dr. Şenol Gülmen tarafından muayene sonunda ciddi derecede aort kapak darlığı saptandı.

Hastanın anjiyografi ve diğer hazırlıkları tamamlandıktan sonra operasyona alındı.

Hastanede, Prof. Dr. Şenol Gülmen koordinatörlüğünde, Op. Dr. Kadir Burhan Karadem ve Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından yapılanoperasyonda mekanik aort kapak kullanılarak, aort kapağı değiştirilenhasta, 2 gün yoğun bakım takibine alındı.

Yaklaşık 5 gün serviste izlenen ve ilk haftanın sonunda şikayetleri ortadan kalkan Çelimli, sağlıklı olarak taburcu edildi.

Uzun süredir yaşadığı kalp hastalığından kurtulan Çelimli, hastanede tedavi gördüğü sürede kendisi ile ilgilenen tüm cerrahi, servis ve yoğun bakım ekibine teşekkür ettiğini belirtti.