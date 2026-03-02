  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Isparta'da kaçak yaban hayvanı operasyonu! Ev değil sanki hayvanat bahçesi
Yerel

Isparta'da kaçak yaban hayvanı operasyonu! Ev değil sanki hayvanat bahçesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Isparta'da kaçak yaban hayvanı operasyonu! Ev değil sanki hayvanat bahçesi

Isparta'da jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, yasa dışı yaban hayvanı ticareti yapıldığı bilgisi üzerine iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, belgesi olmayan ve bulundurulması yasak olan 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanı ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Isparta'da şüpheli kişiye ait iki adreste yapılan aramalarda belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olan 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanına el konulduğunu bildirdi.

Müdürlüğün, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Isparta'da yasa dışı yaban hayvanı satışına müdahale edildiği belirtilen paylaşımda, kolluk kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda yaban hayvanının ele geçirildiği ifade edildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli bir şahsa ait iki farklı adreste yapılan aramalarda belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olan 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanına el konuldu. Ele geçirilen hayvanlar ekiplerimizce rehabilitasyon sürecine alınırken ilgili şahsa idari işlem uygulandı."

