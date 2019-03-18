0553 313 94 23

Isparta’da İstihdam Seferberliği 2019 Bilgilendirme Toplantısı

“Burası Türkiye, Burada İş Var” başlığı ile kamuoyuna duyurulan ve yıl içerisinde ülke genelinde 2,5 milyon ilave istihdam sağlanması hedefi içeren İstihdam Seferberliği 2019 Isparta Bilgilendirme Toplantısı, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:42
Isparta’da İstihdam Seferberliği 2019 Bilgilendirme Toplantısı

“Burası Türkiye, Burada İş Var” başlığı ile kamuoyuna duyurulan ve yıl içerisinde ülke genelinde 2,5 milyon ilave istihdam sağlanması hedefi içeren İstihdam Seferberliği 2019 Isparta Bilgilendirme Toplantısı, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Seymenoğlu: “Kamu ve özel sektör temsilcilerine ayrı ayrı ve büyük iş düşüyor”


Vali Ömer Seymenoğlu, bu sürecin, Isparta ve ülke ekonomisine faydalı olabilmesi için, teşviklerin sadece toplantılarda değil, sahada da tanıtılmasının elzem olduğunu, kamu ve özel sektör temsilcilerine ayrı ayrı ve büyük iş düştüğünü, herkesin kendi alanındaki özverili çalışmaları nihayetinde başarıya ulaşılabileceğini ifade ettiği açılış konuşmasını takiben, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz söz aldı.



26 bin iş arayana destek sağlanacak


İl Müdürü Gürsel Öksüz, Isparta İŞKUR olarak ilave istihdam hedefinin gerçekleşmesi için çalışma planlarının hazır olduğunu ifade etti.


Yıl içerisinde Isparta’da 7 bin kişiyi istihdam etme ve 500 kişiyi istihdam garantili kurslardan, 2 bin kişiyi de İşbaşı Eğitim Programlarından yararlandırma hedefleri olduğunu ve bu hedefler doğrultusunda çalışmalara başladıklarını dile getiren Öksüz, İŞKUR’un hizmetlerini ve yeni teşvik paketini tanıtmak için de 4 bin işletmenin İş ve Meslek Danışmanlarınca bizzat ziyaret edileceğini,26 bin iş arayana da iş arama sürecinde destek olunacağını söyledi.



İşletme sahipleriyle bir araya gelinerek anlatılacak


SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz ise, önceki teşvik paketi sayesinde 1,5 milyon yeni istihdamın sağlandığını söyleyerek başladığı konuşmasında; yirmiye yakın teşvik türünün olduğunu, bunlardan yararlanılması için işverenlerin geniş biçimde bilgilendirilmesi gerektiğini, bu kapsamda da çeşitli etkinliklerde işletme sahipleri ile bir araya gelerek bunları anlatacaklarını bildirdi.



“Burası Isparta, Burada İş Var”


ITSO Başkanvekili Mustafa Tutar da, bu süreçte firmaların muhasebe ve insan kaynakları personellerine önemli görev düştüğünü, teşviklerin takibi ve bunlardan istifade için öncelikle sağlıklı bilgi edinilmesi gerektiğini belirtti.


Kamu ve özel sektörün bir arada ve uyumla çalışması sonucunda, hem Isparta’nın hem de ülkemizin ekonomik alandaki sıkıntıları aşabileceğini dile getiren Tutar, sözlerini, “Burası Isparta, Burada İş Var” diyerek noktaladı.


Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Mustafa Höke’nin, “Yeni İstihdama Ücret Desteği”, “Yeni İstihdama Vergi ve Prim Desteği”, “Asgari Ücret Desteği”, “Nitelikli İşgücü Eğitimi Desteği”, “Kısa Çalışma Ödeneği” gibi, yeni teşvik paketinin önemli başlıklarını içeren sunumu ile devam eden toplantı, katılımcıların fikir alış verişi ve özel sektör temsilcilerinin, Isparta’da istihdamı artırmak için kamu kurumları ile işbirliği yapma taahhütleri ile son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin'den Erdoğan açıklaması: Davette bulundum
    1. Putin'den Erdoğan açıklaması: Davette..
    2. İngiltere'de parlamento başkanı,..
    3. Ordu Büyükşehir Kurucu Meclisi son kez..
    4. Kırıkkale’de gerçeği aratmayan..
    5. Bosna Hersek'teki Türk Şehitliği..
    6. 104 yıl sonra üzüm hoşafı ile buğday..
    7. Büyükşehir’den canları bir araya..
    8. Vali Yavuz: ”Sizler seçilmiş..
    9. Tatlıoğlu’ndan çalışma arkadaşlarına..
    10. Hatay oy kullanma saatleri 2019 Hatay..
    11. Ayşen Zeybekci: "Vatan hainleri ve..
    12. Apple, o iPhone modellerinin fişini..
    13. Aliağaspor, İstanbul deplasmanından 1..
    14. İnegöl Belediyesi vatandaşlara üzüm..
    15. Irak ordusu ile terör örgütü PKK..
    16. Kocabıyık: "Bu seçim Narlıdere’nin..
    17. Çanakkale şehitleri Silopi’de anıldı
    18. Aydın'da 'AK Parti bayrağı'..
    19. Araştırma şirketinden bir ilk: Anket..
    20. Şırnak merkezli terör operasyonu
    21. Ayan, TTK Makine İkmal Daire..
    22. Kına gecesi pusu kurup 3 kişiyi..
    23. Samsun’da cinsel içerikli kaçak ürünle..
    24. Mozambik Devlet Başkanı: “Kasırgada..
    25. Afrika'da sıtmaya yakalanan baba öldü,..
    26. Borsa günü yükselişle tamamladı
    27. FETÖ destekli Akşener’den Erdoğan’a..
    28. Samsun’da konut satışları
    29. Mustafa Destici'den 'beka sorunu'..
    30. Baydilli rakibinin seçim bürosunu..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun