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Isparta’da hükümetin zam teklifine protesto

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Isparta İl Temsilciliği tarafından, hükümetin memur ve memur emeklilerine yönelik yeni zam teklifi protesto edildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:12
Isparta’da hükümetin zam teklifine protesto

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Isparta İl Temsilciliği tarafından, hükümetin memur ve memur emeklilerine yönelik yeni zam teklifi protesto edildi.


Kamu İşveren Heyetinin 5. dönem toplu sözleşme süreci görüşmelerinde sunduğu teklife Isparta’da bir araya gelen Türkiye Kamu - Sen üyeleri tarafından da tepki gösterildi.


Protestoya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Nail Bayram ile konfederasyona bağlı sendika kolları temsilcileri ile üyeler de destek verdi.


Kaymakkapı Meydanı’nda toplanan grup, ‘Hükümet duy sesimizi, bu gelen memurun ayak sesleri’, ‘Susma haykır, haksızlığa hayır’ , ‘Memuruz, haklıyız, kazanacağız’,şeklinde sloganlar attı.


Balaban: “Öngörülen teklif enflasyon rakamlarının altında"


Türkiye Kamu - Sen Isparta İl Temsilcisi Ali Balaban, grup adına yaptığı açıklamada " Hükümetin açıkladığı zam teklifi 3 memur ve 2 milyon memur emeklisini, aile bireyleriyle toplam 20 milyon kişiyi doğrudan etkiliyor. Öngörülen teklif enflasyon rakamlarının altında kalıyor" dedi.


Sendika üyeleri, basın açıklaması sonrasında olaysız olarak alandan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:12
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