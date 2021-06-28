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Aktüel Isparta'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Isparta'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 16:24:00 -
Isparta'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Mustafa Tuna Basançelebi'nin kullandığı 78 AAH 092 plakalı otomobil, Senirkent-Yalvaç kavşağında, Ali Gümüş yönetimindeki 32 NC 530 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Aynur Gümüş, Gülsüm Cevizkaya, Sultan Eroğlu, Damla Basançelebi, Emrah Köprü, Cavit Şengül, Zehra Kiraz yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Senirkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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