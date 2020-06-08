Isparta’da esnaf için özel dezenfekte ekibi kuruldu

Isparta’da Esnaf Odaları Birliği tarafından esnafın işyerlerini dezenfekte edebilmek amacıyla özel bir ekip kuruldu. 8 kişiden oluşan ekip, esnafları dolaşarak ücretsiz dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Isparta Esnaf Odaları Birliği, normalleşme sürecinde esnafa dezenfekte konusunda yardımcı olmak amacıyla özel bir ekip kurdu. Toplam 8 kişiden oluşan 4 ekip, esnafları ziyaret ederek, işyerlerini ücretsiz olarak dezenfekte ediyor. Ekipler, dezenfekte çalışmalarına kentteki taksi duraklarından başladı. Ekipler, ilk olarak taksiler ve taksi duraklarını dezenfekte etti.

“Vatandaşlarımız taksilere gönül rahatlığı ile binebilir”

Dezenfekte çalışmalarını yerinde takip eden Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, korona virüs salgını çıktığından bu yana üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştığını belirterek, normalleşme süreciyle birlikte dezenfekte ekibi kurduklarını söyledi. Bu kapsamda 4 dezenfekte makinesi aldıklarını kaydeden Tural, “Pazar günü Karaağaç pazarında dezenfekte stantları kurmuş ve maske ile broşür dağıtımı yapmıştık. Bugünden itibaren de taksilerimizi dezenfekte ediyoruz. Ayrıca broşür ve maske dağıtarak, hijyen kurallarına uyulması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın taksilere gönül rahatlığıyla binebileceklerini belirtmek istiyorum” dedi.

“Taksici esnafımız kurallara uyuyor”

Esnafa ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulunan Tural, “Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında belirttiği gibi maskemizi her zaman takalım, sosyal mesafemizi koruyalım ve hijyen kurallarına uyalım. Eğer kurallara uyarsak sağlıklı günlere çabuk ulaşabiliriz. Tüm taksici esnafımızın kurallara uyduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.