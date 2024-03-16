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Yerel Isparta’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Yerel

Isparta’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-03-16 08:16:00 -
Isparta’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası kavgaya karışan ve üzerinde kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası kavgaya karışan ve üzerinde kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Olay, Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K., Mustafa Ç., ve Hüseyin Ç., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesinin ardından, Hüseyin Ç., Ali K.’yı ve Mustafa Ç.,’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, ekiplerce Mustafa Ç.'nin, üzerinde bulunan kurusıkı tabancaya el konuldu. Olayı gerçekleştiren Hüseyin Ç., ise Cumhuriyet savcısı talimatı ile gözaltına alındı.

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