  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Isparta'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Isparta'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:16:01 -
Isparta'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 katlı apartmanın balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Pınar Pazarı Taştepe Mahallesi'nde oturan Şeyma Çakmak (26), üçüncü kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çakmak'ı hastaneye kaldırdı. Çakmak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Çakmak'ın bir süre önce doğum yaptığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 s..
Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...
Gündem

Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun, Youtube'da yayınladığı bir videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cum..
Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar
Gündem

Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar

CHP yandaşlarının hakimiyetindeki Türkiye Gazeteciler Cemiyetii tarafından ihraç edilen gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’i..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı