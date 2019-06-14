Isparta’da 57 yaşındaki kalp hastası, mitral kapak tamiratı ile sağlığına kavuştu

Isparta’da kalp rahatsızlığı bulunan 57 yaşındaki erkek hasta, Isparta Şehir Hastanesi’ndeki uzmanlar tarafından uygulanan tedavi ile mitral kapak değişimi yapılmadan mitral kapak tamiratı ile sağlığına kavuştu. Uzmanlar, uygulanan tedavi ile hastalardaki yaşam sürelerinin uzadığına dikkat çektiler.

Kentte, bir süre önce nefes darlığı, çarpıntı ve eforla hastaneye başvuran 57 yaşındaki Ramazan Çöllü, göğüste ağrı şikayetleri bulunduğunu belirtti.

Isparta Şehir Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği hekimleri tarafından yapılan koroner anjiografi ve ekokardiyografi sonucunda, hastada 3 damar koroner arter hastalığı ve iskemik mitral kapak yetmezliği saptandı.

Hastanede, Prof. Dr. Şenol Gülmen koordinatörlüğünde bir araya gelen Op. Dr. Murat Yıldırım ve hastane Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından operasyona alınan hasta Ramazan Çöllü’ye, üçlü koroner by-pass ve eş zamanlı mitral kapak tamiri tedavisi yapıldı.

Yaklaşık 3 gün boyunca yoğun bakımda, 5 gün de serviste tedavisi yapılarak, takip edilen Çöllü’nün sağlıklı bir şekilde taburcu edildiği belirti.

Diğer yandan uzmanlar, mitral kapak değişimi yapılmadan kapak koruyucu tamir yöntemleri ile mitral yetmezlik tedavisinin yapılmış olmasının hastalara daha uzun yaşam süresi sağladığını ifade ettiler.