  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Isparta okullar tatil mi yarın? Isparta valilik açıklaması okullar tatil mi 11 Mart:
Eğitim

Isparta okullar tatil mi yarın? Isparta valilik açıklaması okullar tatil mi 11 Mart:

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Kar yağışının etkili olduğu illerden biri olan Isparta’da okulların tatil edilip edilmediği merak konusu. Peki, Isparta okullar kaç gün tatil?

Yeniakit Publisher
2022-03-10 19:11:00 -
Isparta okullar tatil mi yarın? Isparta valilik açıklaması okullar tatil mi 11 Mart:

Isparta’da etkili olan kar yağışı sebebiyle okulların yarın için tatil edilip edilmediği araştırılıyor. Konu hakkında valilikten açıklama geldi. Peki, okullar tatil mi?

Isparta okullar tatil mi yarın? Isparta valilik açıklaması okullar tatil mi 11 Mart:

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın da süreceği belirtildi.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığında da düşüş yaşanacağı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 11 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay