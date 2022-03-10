Isparta okullar tatil mi yarın? Isparta valilik açıklaması okullar tatil mi 11 Mart:
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Kar yağışının etkili olduğu illerden biri olan Isparta’da okulların tatil edilip edilmediği merak konusu. Peki, Isparta okullar kaç gün tatil?
Isparta’da etkili olan kar yağışı sebebiyle okulların yarın için tatil edilip edilmediği araştırılıyor. Konu hakkında valilikten açıklama geldi. Peki, okullar tatil mi?
Isparta okullar tatil mi yarın? Isparta valilik açıklaması okullar tatil mi 11 Mart:
Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın da süreceği belirtildi.
Kar yağışının ardından hava sıcaklığında da düşüş yaşanacağı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 11 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.