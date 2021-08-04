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Gündem Isparta Havalimanı'na gelen 5 yangın helikopteri hazırlıklara başladı
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Isparta Havalimanı'na gelen 5 yangın helikopteri hazırlıklara başladı

Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 23:50:00 -
Isparta Havalimanı'na gelen 5 yangın helikopteri hazırlıklara başladı

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan etkin şekilde devam ediyor.

Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.

Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek.

Hava karardığında da görev yapacak helikopterler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı.

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