Isparta Belediyesi’nden mahallelerde bayram temizliği

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde mahallelerde temizlik çalışmaları başlatıldı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışmalarda ayrıca mahallelerde bulunan okul bahçeleri de yaklaşan eğitim-öğretim yılı öncesinde temizleniyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Binbirevler Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Temizlik İşleri Müdürü Halil Gülderen, “Başkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda mahallelerde bayram öncesinde temizlik çalışması başlattık. Yine şehrimizde bulunan okullarımızın bahçeleri ve çevrelerinde de temizlik çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Mahallelerde yapılan çalışmalarda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri öncelikle sırt motorlarıyla kaldırımları temizliyor, ardından üfleme motorlarıyla kaldırımlardaki en ufak ayrıntılar alınıyor. Vakumlu araçlarla sokalar süpürülüyor ve son olarak da yıkıma araçlarıyla yollar yıkanarak mahaller tertemiz bir ortama kavuşturularak vatandaşların kullanımına sunuluyor.