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Yerel Isparta Belediyesi bebek ve çocuk kütüphanesi inşa ediyor
Yerel

Isparta Belediyesi bebek ve çocuk kütüphanesi inşa ediyor

Yeniakit Publisher
2023-06-25 14:03:00 -
Isparta Belediyesi bebek ve çocuk kütüphanesi inşa ediyor

Isparta Belediyesi 0-12 yaş grubundaki çocukların birbirinden güzel etkinliklerden faydalanıp hem vakit geçirebilecekleri hem de öğrenebilecekleri Bebek ve Çocuk Kütüphanesi inşa ediyor. Yeni Sanayi Sitesinin üst tarafındaki alanda inşa edilecek Bebek ve Çocuk Kütüphanesi için bölgede hafriyat çalışmaları gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesi, her yaş grubundan bireyin farklı etkinlik yapabileceği, vakit geçirebileceği, öğrenebileceği yeni alanlar oluşturmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından açılan Belediye Kültür Merkezi’nde bir kütüphane oluşturulmuştu. Şehrin ihtiyaçları hedefinde mevcut otogar alanının yeni otogar alanına taşınmasıyla o bölgeye de büyük bir kütüphane inşa edilecek. Tüm bu yatırımların yanı sıra 0-12 yaş grubunun istifade edebileceği Bebek ve Çocuk Kütüphanesi inşa ediliyor. Gülkent Kavşağı bölgesinde Yeni Sanayi Sitesi’nin üst tarafındaki alanda inşa edilecek Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde 0-12 yaş grubu çocuklar birbirinden güzel etkinliklerle hem öğrenecekler hem de güzel vakit geçirecekler.

Toplam bin 850 metrekare alanda inşa edilecek Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, bin 900 metrekare bahçe ve park alanına sahip olacak. Kütüphane içerisinde 0-3 yaş, 3-6 yaş ve 6-12 yaş aralığındaki bebek ile çocuklar için okuma salonları, çalışma odaları, 4 atölye alanı, cep sineması ve kafeterya yer alıyor.

Bebek ve Çocuk Kütüphanesi inşaatı için bölgede hafriyat alımı gerçekleştirildi. Bu çalışmanın ardından kısa bir süre içerisinde temeli atılarak, çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

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