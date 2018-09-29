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Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda TIR'lar çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda yol kenarında arızalı şekilde bekleyen TIR'a başka bir TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrasında ortalık savaş alanına döndü.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:04
Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda TIR'lar çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Saat 00.00 sıralarında Isparta - Afyonkarahisar Karayolu’nun 34.kilometresinde meydana gelen kazada iddiaya göre, Keçiborlu istikametinden Isparta yönüne seyreden İsmail D. yönetimindeki 15 RA 995 plakalı TIR, yol kenarında arızalandıktan sonra banket üzerinde tamir için bekleyen 32 HL 882 plakalı TIR ve ona takılı olan 32 AAL 930 plakalı dorseye çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'lardan birinin kupa kısmı yola fırlarken, TIR'da takılı dorse römorku da ayrılıp yüklü olan kola ve gazlı içecekler de yola savruldu. 

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, etrafa saçılan TIR'ın kupası ile dorsede bulunan kola ve gazlı içecekler de savrularak yolun trafiğin kapanmasına neden oldu. 

Kapanan yol yaklaşık iki buçuk saat sonra eski haline döndürülebildi 

Kaza sonrasında, araçları yerinden kaldırmak için büyük çekiciler çağrılırken, trafiğe kapanan yol da trafik ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yaklaşık iki buçuk saat sonra eski haline çevrilebildi. 

Kapanan yol açılıncaya dek ekipler, trafiği farklı şekilde tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. 

Ekiplerin çalışmaları sonucu araçlar yoldan kaldırılıp, temizlik yapıldıktan sonra ulaşımdaki aksama da sona erdi. 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:04
  1. Isparta
  2. Afyon
  3. Kaza

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