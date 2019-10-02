İSPARK paraları akıtmıştı... “10 Kasım’da görürüz Cumhuriyet’i!”

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İSPARK’a on binlerce TL’ye mâl olacak Cumhuriyet gazetesi aboneliği skandalı masaya yatırıldı.

İSPARK’ın Cumhuriyet aboneliği

İmamoğlu, İstanbulluların vergisiyle Cumhuriyet gazetesini İBB iştiraklerine balya balya getirtiyor! Yapılan anlaşmaya göre Cumhuriyet’e 2 aylığına 11 bin TL akıtılacak. Ortaya çıkan sözleşmede yazdığına göre adeti 2.5 TL’den 65 gün için 4 bin 550 adet Cumhuriyet gazetesi alınacak.

Fransa’da şeffaflık vurgusu yapan İmamoğlu, İSPARK’ı Cumhuriyet’e abone yaptı

“10 Kasım’da göreceğiz Cumhuriyet’i”

Cumhuriyet’e para aktarmak amacıyla anlaşmanın yapıldığını belirten Karahasanoğlu, “Cumhuriyet gazetesini artık görürüz 40 sayfa mı 50 sayfa mı görürüz 10 Kasım’da” dedi. Karahasanoğlu'nun konuşması şu şekilde: