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Teknoloji "İspanyollar alacak" deniyordu! Hürjet Arap ülkesine iniş yaptı, dünya olan biteni dikkatle izliyor
Teknoloji

"İspanyollar alacak" deniyordu! Hürjet Arap ülkesine iniş yaptı, dünya olan biteni dikkatle izliyor

Yeniakit Publisher
2024-09-02 17:07:00 -
"İspanyollar alacak" deniyordu! Hürjet Arap ülkesine iniş yaptı, dünya olan biteni dikkatle izliyor

Geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın Türkiye'den satın alacağına dair haberler çıkan Hürjet, Mısır'a iniş yaptı.

Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda boy gösterecek jet eğitim uçağı HÜRJET, Mısır'a ulaştı.

Mısır semalarında

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, 3-5 Eylül tarihlerinde Uluslararası El Alamein Havaalanı'nda ilk kez düzenlenecek Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı için Ankara'dan kalkan HÜRJET, Akdeniz'i aşarak Mısır'a indi

Ankara'da Akıncı üssünden kalkan HÜRJET, Mısır'a intikali öncesinde Antalya'ya ulaştı. Yakıt ikmalinin ve uçuş öncesi son kontrollerin tamamlanmasının ardından bir kez daha havalanan HÜRJET, Akdeniz'i geçerek 1 saat 15 dakikalık yolculuğun ardından Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Uluslararası El Alamein Havaalanı'na iniş gerçekleştirdi.

Fuarın son gününde uçacak

HÜRJET, 3-5 Eylül tarihlerinde Afrika'nın en önemli savunma ve havacılık fuarı olan Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda boy göstererek gösteri uçuşu yapacak.

Fuarın son gününde HÜRJET'in, Mısır'ın simgelerinden biri olan piramitlerin üzerinden de bir uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor.

45 bin feet irtifaya ulaştı

HÜRJET gerçekleştirdiği son uçuş testlerinde 45 bin feet irtifaya yükselerek kendi kabiliyetlerini geliştirdi. Uçak, yüksek irtifada hız testlerinde 0.9 mach hıza ulaştı. İlk uçuşunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren uçak, 100'ün üzerinde sorti yaptı, havada kalış süresi ise 120 saatlere ulaştı.

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