İspanyol Ordusu'na destek: M113’ün halefi için 2 milyar avro bütçe aldı! Yeni rakam dudak uçuklattı

İspanyol Ordusu envanterindeki M113 TOA araçlarının yerini alacak 400 paletli zırhlı araç için 2 milyar avro bütçe ayrıldı. Tedarik, 10 yıla yayılacak.

İspanyol Ordusu’nın Zırhlı Paletli Destek Aracı Programı için bütçe tahsisi gerçekleşti. Salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında İspanya hükümeti, yarım asırdan fazla bir süredir kullanımda olan eski M113 TOA’nın yerini alacak yeni bir çok amaçlı paletli zırhlı aracın geliştirilmesi için yaklaşık 2 milyar Euro (1,953,719,008 Euro) değerinde bir sözleşme başlatması için Savunma Bakanlığı’na yetki verdi.

Program, ilk aşamada farklı konfigürasyonlarda 394 aracın tedarikini içeriyor. Sözleşmenin, İspanyol Tess Defence konsorsiyumuna verilmesi bekleniyor. Santa Bárbara Sistemas, Indra, Sapa Placencia ve Escribano’dan oluşan bu konsorsiyum, VCR 8×8 Dragon aracını da geliştiriyor.

Yeni geliştirilecek Zırhlı Muharebe Aracı, Santa Barbara Sistemas tarafından geliştirilen Ascod platformunu baz alacak.

Indodefensa’ya göre İspanyol Ordusu, yeni zırhlı aracın; mayınlara, el yapımı patlayıcılara ve belirli kalibrede mühimmata karşı yüksek korumaya sahip olacağını açıkladı. Aracın; komuta merkezi, personel taşıyıcı, anti-tank, ambulans ve kurtarıcı gibi farklı versiyonlarının bulunacağını doğruladı.

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10 yıllık modernizasyon

savunmasanayist'e göre: Planlamalara göre İspanyol Ordusu’nun M113’leri geliştirilen yeni araç ile değiştirilmesi, on yıl içinde aşamalı olarak gerçekleşecek ve 2035 yılına kadar tamamlanacak. O yıla kadar Tierra, tüm TOA M113 ailesi platformlarının hizmet dışı bırakılmasını tamamlamayı planlamaktadır.

İlk aşamada, hizmetteki M113 araçlarının yarısından fazlasının emekliye ayrılması ve 1.250 operasyonel platformun 600 civarına indirilmesi planlanıyor.