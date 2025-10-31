İspanyol medyasından çarpıcı analiz! Akdeniz Türk Denizi olma yolunda

İspanya’nın önde gelen radyolarından Radiomundo’da yayımlanan La Hora Global adlı programda, Türkiye’nin jeostratejik konumu ve bağımsız dış politikasını mercek altına alan çarpıcı bir analiz yapıldı.

‘AKDENİZ’İN ANAHTARLARI TÜRKİYE’DE’

Gustavo Calvo’nun sunucusu olduğu yayında konuşan yorumcu Ricardo Barboza Türkiye’nin, Avrupa ve Asya’nın kesiştiği noktada yer almasından ötürü Marmara Denizi’nden Karadeniz’e açılan Boğaziçi’ni kontrol ettiğini ve NATO’nun kilit üyelerinden biri olarak bölgesel dengeleri şekillendirdiğine dikkat çekerek aslında “Akdeniz’in anahtarları Türkiye’de” yorumunda bulundu.

‘İDDİALI BİR POLİTİKA İZLİYORLAR’

Barboza “Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzyıllar boyunca Balkanlar, Ege ve Akdeniz’de kurduğu hakimiyetin mirası hala Ankara’nın diplomatik ve askeri hamlelerini şekillendiriyor” değerlendirmesini yaptı. Barboza, Türkiye’nin Batı ile otomatik olarak aynı çizgide hareket etme alışkanlığından uzaklaşarak, daha özerk ve iddialı bir dış politika izlemeye başladığını belirtti.

‘ANKARA NÜFUZUNU GÜÇLENDİRİYOR’

Barboza, Türkiye’nin Suriye, Libya ve Kafkasya’daki artan etkisine dikkat çekerek “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘jeopolitik stratejisi’ sayesinde Ankara hem İslam dünyasında hem de Avrupa’da nüfuzunu güçlendiriyor” diye konuştu. Ayrıca Ankara’nın son hamleleriyle artık hem bölgesel hem de küresel hedefleri olan bağımsız bir aktör olarak sahneye çıktığını ifade etti.

‘GÜÇ DENGELERİ AÇISINDAN KRİTİK’

Son olarak Barboza, Türkiye’nin Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan enerji ve ticaret yolları üzerindeki etkisinin, Avrupa ve Asya arasındaki güç dengeleri açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtti.