  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ekonomik ortaklıkta perde aralandı! Türkiye ile İsviçre arasında yeni dönem başlıyor!

Faşist Wilders belasını buldu! Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

Türkiye savunmada vites artırdı! Şimşek, hedefi açıkladı: İlk 10’a giriş çok yakın!

Otomotiv devinde kriz! Üretim durduruldu

Sözcü’den Cadılara Övgü Diyanet’e sövgü: Yazıklar olsun size!

Milyarder ülkücünün çocukları birbirine girmişti! Miras kavgasında mahkemeden karar çıktı

Ali Karahasanoğlu Sözcü’nün algı manşetini böyle ifşa etti! ‘20 Uçağı 116 milyar lira pahalı almışız’

Kamuda esnek çalışma dönemi başlıyor! Yeni sistemin detayları belli oldu

Tapularda büyük tehlike! 90 günü kaçıran tapusunu kaybediyor

Böyle olur Avrupa’nın adaleti! Türk bayrağını yırtan faşiste ballı maaş
Gündem İspanyol medyasından çarpıcı analiz! Akdeniz Türk Denizi olma yolunda
Gündem

İspanyol medyasından çarpıcı analiz! Akdeniz Türk Denizi olma yolunda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İspanyol medyasından çarpıcı analiz! Akdeniz Türk Denizi olma yolunda

İspanya’nın önde gelen radyolarından Radiomundo’da yayımlanan La Hora Global adlı programda, Gustavo Calvo’nun sunucusu olduğu yayında konuşan yorumcu Ricardo Barboza Türkiye’nin bölgesel dengeleri şekillendirdiğine dikkat çekerek aslında “Akdeniz’in anahtarları Türkiye’de” yorumunda bulundu.

İspanya’nın önde gelen radyolarından Radiomundo’da yayımlanan La Hora Global adlı programda, Türkiye’nin jeostratejik konumu ve bağımsız dış politikasını mercek altına alan çarpıcı bir analiz yapıldı.

 ‘AKDENİZ’İN ANAHTARLARI TÜRKİYE’DE’

Gustavo Calvo’nun sunucusu olduğu yayında konuşan yorumcu Ricardo Barboza Türkiye’nin, Avrupa ve Asya’nın kesiştiği noktada yer almasından ötürü Marmara Denizi’nden Karadeniz’e açılan Boğaziçi’ni kontrol ettiğini ve NATO’nun kilit üyelerinden biri olarak bölgesel dengeleri şekillendirdiğine dikkat çekerek aslında “Akdeniz’in anahtarları Türkiye’de” yorumunda bulundu.

 ‘İDDİALI BİR POLİTİKA İZLİYORLAR’

Barboza “Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzyıllar boyunca Balkanlar, Ege ve Akdeniz’de kurduğu hakimiyetin mirası hala Ankara’nın diplomatik ve askeri hamlelerini şekillendiriyor” değerlendirmesini yaptı. Barboza, Türkiye’nin Batı ile otomatik olarak aynı çizgide hareket etme alışkanlığından uzaklaşarak, daha özerk ve iddialı bir dış politika izlemeye başladığını belirtti.

 ‘ANKARA NÜFUZUNU GÜÇLENDİRİYOR’

Barboza, Türkiye’nin Suriye, Libya ve Kafkasya’daki artan etkisine dikkat çekerek “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘jeopolitik stratejisi’ sayesinde Ankara hem İslam dünyasında hem de Avrupa’da nüfuzunu güçlendiriyor” diye konuştu. Ayrıca Ankara’nın son hamleleriyle artık hem bölgesel hem de küresel hedefleri olan bağımsız bir aktör olarak sahneye çıktığını ifade etti.

‘GÜÇ DENGELERİ AÇISINDAN KRİTİK’

Son olarak Barboza, Türkiye’nin Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan enerji ve ticaret yolları üzerindeki etkisinin, Avrupa ve Asya arasındaki güç dengeleri açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtti.

İspanya beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ı radarına aldı
İspanya beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ı radarına aldı

Teknoloji

İspanya beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ı radarına aldı

İspanya’dan tarihi hamle İsrail’i bıraktı! Yeni hedef Türk tanksavarları
İspanya’dan tarihi hamle İsrail’i bıraktı! Yeni hedef Türk tanksavarları

Gündem

İspanya’dan tarihi hamle İsrail’i bıraktı! Yeni hedef Türk tanksavarları

İspanya’dan İsrail’e silah ambargosu kararı! Parlamento kritik oylamada çoğunluğu sağladı
İspanya’dan İsrail’e silah ambargosu kararı! Parlamento kritik oylamada çoğunluğu sağladı

Gündem

İspanya’dan İsrail’e silah ambargosu kararı! Parlamento kritik oylamada çoğunluğu sağladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23