  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Sıcak çorba, kış hastalıklarına karşı herkes sağlıklı sanıyor ama değil! Böyle çorba için: Duyan kimse inanamadı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sıcak çorba, kış hastalıklarına karşı herkes sağlıklı sanıyor ama değil! Böyle çorba için: Duyan kimse inanamadı!

Kış aylarının vazgeçilmezi olan sıcak bir kase çorba, genellikle "şifa kaynağı" olarak görülür. Zamana meydan okuyan çorba saatler geçse de az önce yemiş gibi tok tutuyor, nefes borusunu temizliyor ancak tencereye giren bazı malzemeler ve hazırlama yöntemleri, bu şifayı adeta bir "bağışıklık düşmanına" dönüştürebiliyor.

#1
Foto - Sıcak çorba, kış hastalıklarına karşı herkes sağlıklı sanıyor ama değil! Böyle çorba için: Duyan kimse inanamadı!

Kış aylarının vazgeçilmezi olan sıcak bir kase çorba, genellikle "şifa kaynağı" olarak görülür. Zamana meydan okuyan çorba saatler geçse de az önce yemiş gibi tok tutuyor, nefes borusunu temizliyor ancak tencereye giren bazı malzemeler ve hazırlama yöntemleri, bu şifayı adeta bir "bağışıklık düşmanına" dönüştürebiliyor.

#2
Foto - Sıcak çorba, kış hastalıklarına karşı herkes sağlıklı sanıyor ama değil! Böyle çorba için: Duyan kimse inanamadı!

Beslenme uzmanlarından gelen son uyarı ise oldukça şaşırtıcı: Yanlış yöntemlerle hazırlanan çorbalar, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmek yerine zayıflatıyor!

#3
Foto - Sıcak çorba, kış hastalıklarına karşı herkes sağlıklı sanıyor ama değil! Böyle çorba için: Duyan kimse inanamadı!

Birçok kişi çorbaya lezzet katmak için hazır bulyonlar veya marketlerde satılan et suyu tabletlerini tercih ediyor. Ancak bu ürünlerin içeriğindeki yüksek sodyum (tuz) ve MSG (monosodyum glutamat) gibi katkı maddeleri, vücutta sinsi bir iltihaplanmaya (enflamasyon) yol açabiliyor. Uzmanlara göre, sürekli bu katkı maddelerine maruz kalan bağışıklık sistemi, gerçek virüslerle savaşmak yerine bu toksinlerle uğraşmaktan yoruluyor.

#4
Foto - Sıcak çorba, kış hastalıklarına karşı herkes sağlıklı sanıyor ama değil! Böyle çorba için: Duyan kimse inanamadı!

Ayrıca bazı hazır çorbaların içine kıvam artırıcı olarak eklenen nişasta ve şeker türevleri, kan şekerini aniden yükselterek bağışıklık hücrelerinin hareket kabiliyetini kısıtlıyor. "Un Tuzağı"na Dikkat: Kıvam mı, Zarar mı? Türk mutfağının vazgeçilmezi olan "meyaneli" çorbalarda kullanılan aşırı un, çorbayı bir vitamin deposundan ziyade bir karbonhidrat bombasına dönüştürüyor. Beyaz unun yüksek glisemik indeksi, vücutta ödem oluşumunu tetikleyebiliyor. Özellikle kış hastalıklarıyla savaşılan dönemlerde, vücudun sindirmesi zor olan bu ağır karışımlar sindirim sistemini yorarak bağışıklık enerjisini çalıyor. Çorbayı "Gerçek Şifa"ya Dönüştürmenin 3 Yolu Bağışıklığınızı düşürmek yerine tavan yaptırmak istiyorsanız bu 3 altın kuralı uygulayın: Doğal Kemik Suyu Kullanın: Hazır bulyon yerine evde kaynatılmış ilikli kemik suyu kullanmak, bağışıklık sisteminin yapı taşı olan kolajen ve amino asitleri doğrudan almanızı sağlar. Un Yerine Sebze Püresi: Çorbanıza kıvam vermek için un yerine haşlanmış patates, karnabahar veya kabak gibi sebzeleri blenderdan geçirerek ekleyebilirsiniz. Renklendirin: Çorbanın içine mutlaka antioksidan kaynağı olan zerdeçal, zencefil ve karabiber üçlüsünü ekleyin. Bu baharatlar bağışıklık hücrelerini aktive eder.

#5
Foto - Sıcak çorba, kış hastalıklarına karşı herkes sağlıklı sanıyor ama değil! Böyle çorba için: Duyan kimse inanamadı!

Sıcaklık Uyarısı: Dilinizi Değil, Bağışıklığınızı Koruyun! Uzmanların bir diğer uyarısı ise çorbanın içilme sıcaklığıyla ilgili. Çok sıcak tüketilen içecekler, ağız ve yemek borusu dokusunda mikro yanıklara yol açar. Bu doku hasarları, virüs ve bakterilerin vücuda girmesi için açık bir kapı oluşturur. İdeal olan, çorbayı dumanı tüten bir kaynar halde değil, içilebilir bir ılıklıkta tüketmektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk askeri Gazze’ye girebilir
Dünya

Türk askeri Gazze’ye girebilir

Yahudi gazetesi Hayom, Netanyahu yönetiminin iddialarının aksine Türk askerinin Gazze’ye girebileceğini yazdı. “İddialara rağmen Türk birlik..
Suriye'de sıcak gelişme! Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış savaş uçağından hava saldırısı
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış savaş uçağından hava saldırısı

Suriye'de sıcak bir gelişme yaşandı. Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış bir savaş uçağı, Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesine hava saldırı..
Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı
Gündem

Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı

Yazar İdris Günaydın, uyuşturucu çetelerine gösterilen kararlılığın aile yapısını içten çürüten ahlaki yozlaşmaya ve piyasadaki fırsatçılara..
Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...
Dünya

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Suriye’nin güneyinde yükselen tansiyonun arkasında "özgürlük" değil, devasa bir uyuşturucu rantı mı var? Ürdün’ün bombardımanı ve rejimle bo..
Rusya'dan Almanya'ya zehir zembelek sözler: Peş peşe paylaşım yaptı Avrupa'yı korkuttu!
Dünya

Rusya'dan Almanya'ya zehir zembelek sözler: Peş peşe paylaşım yaptı Avrupa'yı korkuttu!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, peş peşe paylaşım yaptı. Alman havaalanlarında Rusların eşyalarına el konulmasına sonrası Almany..
Bu silah ABD ve Rusya'da yok! KGK-84'ten bomba haber geldi
Teknoloji

Bu silah ABD ve Rusya'da yok! KGK-84'ten bomba haber geldi

Menzil ve manevra kabiliyeti olarak öne çıkan KGK-84'ten tüm Türkiye'yi heyecanlandıran haber geldi. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, son yap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23