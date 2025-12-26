  • İSTANBUL
Gündem "MHRS randevularına gitmeyene ceza" yalanı ifşa oldu
Gündem

"MHRS randevularına gitmeyene ceza" yalanı ifşa oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"MHRS randevularına gitmeyene ceza" yalanı ifşa oldu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), MHRS randevusuna gidilmemesi veya iptal edilmesi nedeniyle para cezası uygulandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

.DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli mecralarda yer alan, "MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı" iddiaları asılsızdır.

MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Söz konusu iddialarda paylaşılan "Randevu İptal Cezası Bildirimi" gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir.

Vatandaşlarımızın işlemlerini yalnızca MHRS'nin resmi internet sitesi (https://mhrs.gov.tr) veya MHRS mobil uygulaması üzerinden yapmaları önem teşkil etmektedir.

Dezenformasyon ve aldatma amacı güden söz konusu içerikler hakkında ilgili mercilerce gerekli yasal süreçler yürütülmektedir."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

namık

ceza var,para değil ama 15-20 gün arası tekrar randevu alamama cezası var aynı bölüme
