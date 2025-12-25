  • İSTANBUL
Gündem

Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım

Haber Merkezi
Hastane otoparkında annesi yanında olan bir sürücüyle yaşadığı olayı abarttıkça abartıp sosyal medya hesabından paylaşan Kemalist oyuncu Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım dikkatleri üzerine çekti.

Kemalist oyuncu Berna Laçin, Şehir Hastanesi otoparkında annesi yanında olan bir sürücünün otoparkta "istediği gibi" hareket ettiğini ve az kalsın kendisine çarpacağını iddia etti.

Olayı köpürttükçe köpürttüğü göze çarpan Laçin, yaptığı paylaşımında sürücünün özür dilemediğini ve durumu hafife aldığını öne sürdü.

Muhafazakarların Mercedes'e binmesinden rahatsız olduğu belli olan Laçin, sürücünün annesinin yanında olmasına rağmen olayı abartarak "Şikayet edeyimmişim… Bir 'kusura bakma' de di mi!… Al ettim şikayet" şeklinde laf kalabalığı yaptı.

Laçin, sürücünün annesini doktora getirdiğini söyleyerek kendisini savunduğunu da aktardı.

 

"Muhafazakarların Mercedes'e bindiğini görünce rahatsız mı oldun?" 

Sosyal medya kullanıcıları "Muhafazakarların Mercedes'e bindiğini görünce rahatsız mı oldun?" sözleriyle Berna Laçin'e tepki gösterdi.

O anların görüntüsünü paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden ifadeler kullandı.

İşte o paylaşım:

Eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, emekli olduktan sonra Doğru Yol Partisi'nden milletvekili seçilmişti. Meclis lojmanında komşusu olan başka bir milletvekili de lojmanında ufak bir tadilat yapıyormuş.

Doğan Güreş basıyor komşusunun ziline, bağırıyor, çağırıyor, kızıyor.

Onu sakince dinleyen komşu milletvekili de “Ne bağırıyorsun lan, senin karşısında başçavuş mu var?” diyerek cevap veriyor. “Sen de milletvekilisin, ben de milletvekiliyim” diyor.

Kendisini paşa olduğu zamanlardaki gibi üstün görüyor yani.

Doğan Güreş’in ilk seçildiği döneme ait bir olay daha var.

TBMM’de milletvekili odaları kurayla belirleniyor. Vekillerin hiçbiri nispeten küçük olan köşe odalarını istemiyor. Ancak Güreş’e bu küçük odalardan biri düşüyor.

Güreş odasını gördüğünde ilk tepkisi şu oluyor: “Bu oda sekreter için çok küçük değil mi?”

“Burası sekreterin değil, sizin odanız” diyorlar. Orada da küplere binip bağırıp çağırıyor.

 

Bunları neden mi anlatıyorum?

Berna Laçin de eski bir asker çocuğu; kendisini eski Türkiye’de zannediyor galiba.

Karşısında muhafazakâr bir ailenin lüks arabasını görünce içindeki zehiri akıtıyor.

Aracın plakası açıkça belli oluyor, şahısların yüzü açıkta. Videoyu izinsiz çekip paylaşması suç değil mi?

Kendi demesine göre araç ona çarpacakmış neredeyse.

Peki o aracın içerisinden bir tane mini etekli bayan çıksaydı, bu şekilde konuşabilecek miydi? Karın ağrısı başka yani.

