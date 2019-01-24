İspanyol medyası duyurdu! Gelson Martins adım adım Beşiktaş'a Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid'de forma giyen Gelson Martins'e kanca attı.

Ara transferde kadrosundan önemli oyuncularla yollarını ayıran Beşiktaş için Gelson Martins iddiası. İspanyol basını, Siyah-Beyazlılar’ın 23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı asıllı Portekizli sağ kanat oyuncusu için Atletico Madrid’in kapısını çaldığını duyurdu. Spor gazetelerinde yer alan haberlerde Kartal’ın Atletico Madrid’de fazla şans bulamadığı için ayrılma kararı veren Martins için kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi. Bu arada Beşiktaş’ın yanı sıra Gelson Martin’in Arsenal, Milan, Wolverhampton gibi takımların da listesinde olduğu ileri sürüldü.

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