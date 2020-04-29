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Spor

İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi

2020-04-29 19:17:27 -
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi

ANKARA (AA) - Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük büyükannesine yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.

Büyük büyükannesini "süper kahraman" olarak niteleyen Fabregas, "95 yaşında koronavirüsü yendi. Tabii ki bizim için hayatlarını feda eden hemşire ve doktorların yardımı olmadan başaramazdı. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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