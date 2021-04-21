İspanyol El Periodico böyle dedi: Türk SİHA’ları dünyayı fethediyor

Türkiye’nin ürettiği milli insansız hava araçları (İHA) dünyada konuşulmaya ve gazetelerin manşetlerini süslemeye devam ediyor. İspanyol gazetesi El Periodico, Türk İHA’ları ile ilgili yayınladığı haberde, “Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor” ifadesini kullandı.



Barcelona merkezli gazetenin haberinde, Türk İHA/SİHA’larının Libya, Suriye ve Karabağ’daki kullanımı üzerinde durularak şu ifadelere yer verildi: “Türk güçleri, Esed rejiminin saldırılarını birkaç gün içinde tamamen durdurdu. Çok sayıda tank ve topçu parçasına ek olarak düzinelerce Rus uçaksavar sistemi imha edildi. Türkiye’nin başarısının bir sırrı vardı. Savaşın anahtarı olduğu kanıtlanan bir silah: son teknoloji dronlar. Türkiye’nin bu insansız hava araçlarını etkili bir şekilde kullanması, savaşın ne olduğunu değiştirmeye yardımcı oluyor.”



HAFTER’İ ATEŞKES YAPMAK ZORUNDA BIRAKTI



İspanyol gazetesi haberin devamında “Suriye’de olduğu gibi Libya’da da Türk SİHA’larının kullanımı her şeyi değiştirdi. Hafter güçleri, halen devam eden bir ateşkes imzalamak zorunda kaldı.



Bayraktar SİHA’lar, Türkiye’nin askeri gücünü hızlı ve ucuz bir şekilde projelendirmek için önemli bir araç. Şimdiye kadar maksimum propaganda etkisi yapacağı çatışmalarda kullanıldı” dedi.



KARABAĞ’DA DENGEYİ BOZDU



Suriye ve Libya’dan sonra Azerbaycan’a verilen SİHA’ların Karabağ’da da Ermenistan’ı ve Rus silahlarını darmadağın ettiği belirtilen haberde, “Türk İHA’larının dengeyi bozduğu bir diğer yer Karabağ Savaşı oldu. Azerbaycan tarafının Türk İHA’larına güveni o kadar büyüktü ki birçok asker savaştaki görevlerinin sadece insansız hava araçlarının saldırmasını beklemek olduğunu düşünüyorlardı” ifadesi kullanıldı.



RUS SALDIRISINI ZAYIFLATABİLİR



İspanyol gazetesi El Periodico, Donbas’taki krize yönelik de SİHA’ların kilit rolünden söz etti. Gazete, “Sınırında Rus askerlerinin konuşlandırılmasıyla karşı karşıya kalan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.



Amaç, Türk İHA’sı satın almaktan başka bir şey değildi. Bayraktar, Ukrayna Ordusu’na Rusya destekli ayrılıkçı güçlerin saldırısını zayıflatabilecek taktik bir savunma aracı verebilir” diyerek Türk SİHA’larının her ülke için aranılır hale geldiğini ifade etti.