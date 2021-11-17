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Ekonomi İspanyol devi Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor! Resmen ilan ettiler
Ekonomi

İspanyol devi Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor! Resmen ilan ettiler

Camper Türkiye Genel Müdürü Ulaş Divarcı, 2023 yılında Türkiye'de üretime başlama hedeflerinin olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 09:38:00 -
İspanyol devi Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor! Resmen ilan ettiler

Camper Türkiye Genel Müdürü Ulaş Divarcı, Camper'in 2023'te Türkiye'de üretim yapma hedefinde olduğunu söyledi. Özellikle pandemi döneminde online kanalda ciddi büyüme olduğunu ve Camper olarak bu kanalda her yıl yüzde 70 büyüdüklerini dile getiren Divarcı, 'Online kanalda büyümemiz devam edecek. 3 yıl içinde online tüm işimizin yüzde 50'sini oluşturacak' dedi.

Ünlü İspanyol ayakkabı markası Camper, 2023'te Türkiye'de üretim yapmayı hedefliyor.

Dünya'nın haberine göre, Camper Türkiye Genel Müdürü Ulaş Divarcı, "Camper, 50 ülkede 300'den fazla mağaza sayısı ile dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Üretimi Portekiz, Vietnam, Kamboçya ve Endonezya'da yapıyor. Türkiye bizim önemli pazarlarımızın başında geliyor. Türkiye'de 24 mağazamız var. 24 mağazayla dünyada en çok mağazası olan 3'üncü ülkeyiz. Sadece İstanbul'da 17 mağazamız var. Fransa'ya baktığımızda toplam 10 mağaza, Londra'da ise 4 mağaza var. Önümüzdeki süreç için çok agresif bir mağaza açma planımız yok. 3 yıl içinde mağaza sayısını 30'a tamamlamayı hedefliyoruz. 2023 yılına kadar da üretimi Türkiye'de yapma hedefimiz var" diye konuştu.

Özellikle pandemi döneminde online kanalda ciddi büyüme olduğunu ve Camper olarak bu kanalda her yıl yüzde 70 büyüdüklerini dile getiren Divarcı, "Online kanalda büyümemiz devam edecek. 3 yıl içinde online tüm işimizin yüzde 50'sini oluşturacak" dedi.

Divarcı, "Şu anda Türkiye'de ürünlerimiz Avrupa'ya göre yüzde 20 daha ucuz. Avrupalılar, Ruslar ve Uzakdoğulular Türkiye'ye gelip Camper alıyor. Güney Kore'de ayakkabılarımız ortalama 220 Euro. Türkiye'deki Koreli şirketlerin çalışanları sürekli bizden ayakkabı alıp oraya gönderiyor." ifadelerini kullandı.

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