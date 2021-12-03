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Spor İspanyol basınından bomba Fenerbahçe iddiası
Spor

İspanyol basınından bomba Fenerbahçe iddiası

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Juan Mata ile ilgilendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 14:38:00 -
İspanyol basınından bomba Fenerbahçe iddiası

Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Juan Mata, 2014 senesinden bu yana formasını giydiği İngiliz ekibinden ayrılmanın eşiğinde...

İspanyol yıldızın sezon sonu takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak Kırmızı Şeytanların yeni teknik direktörü Ralf Rangnick, devre arasında Mata'yı serbest bırakabilir.

Todofichajes'ter yer alan habere göre; Yıldız futbolcu şimiden kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Yıldız futbolcunun önünde 3 seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki Fenerbahçe...

İddialara göre 33 yaşındaki futbolcu, Ocak ayında Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir.

Sarı-Lacivertli ekip ise Mesut Özil'in yanı sıra yeni bir dünya yıldızı ile kadrosunu güçlendirebilir.

Mata'nın bir diğer seçeneği ise Newcastle United'a transfer olarak Premier Lig'de kariyerine devam etmek...

Üçüncü ve son seçenek ise Real Sociedad. İspanyol ekibi tecrübeli futbolcunun kadroyu güçlendireceğine inanıyor.

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