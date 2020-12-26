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Dünya İspanyol avcılar 540 hayvanı katletti! Düpedüz hayvanlık
Dünya

İspanyol avcılar 540 hayvanı katletti! Düpedüz hayvanlık

Boğaları arenalarda şişleyerek katleden İspanyollar bu defa doğada vahşet saçtı. Portekiz’de avlanmaya çıkan 16 İspanyol, 2 günde 540 hayvanı öldürdü. Vahşetleriyle gurur duyan ve bunu çektikleri fotoğraflarla sosyal medyada yayan vandallar, hem Portekiz’de hem dünyada infiale neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 22:02:00 -
İspanyol avcılar 540 hayvanı katletti! Düpedüz hayvanlık

Batının vahşi yüzünü bir defa daha tüm dünya gördü... İspanyol avcılar, Portekiz’de adeta hayvan katliamı gerçekleştirdi. Sadece iki günde 540 hayvanı vuran avcılar sadece Portekiz’de değil dünyada büyük infiale neden oldu.

Söz konusu avın, Portekiz’in orta kesimindeki Torre de Bela av bölgesi yakınlarında bulunan Azambuja’da 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Portekiz Çevre Bakanı João Fernandes olayı “iğrenç bir çevre suçu” olarak tanımlayarak 16 İspanyol avcının cezalandırılması gerektiğini savundu.

Katliamı andıran olaya ilişkin fotoğraflar sosyal medyada da paylaşıldı.

Bölgede hayvanları tekil olarak avlamaya izin verilse de, söz konusu olayda bölgedeki geyik popülasyonunun çoğunluğunun öldürüldüğü bildirildi.

Yaklaşık 1100 hektarlık alanın çevresinin kapalı olduğu, öldürülen 540 hayvanın avcılardan kaçma şansının bulunmadığı belirtildi.

Bu avcılık değil

Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hayvanları ayırt etmeden yapılan bu kıyımın, biyoçeşitlilik ve ekosisteme katkısı olabilecek bir pratik olan avcılıkla ilgisi yoktur” ifadeleri yer aldı.
Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sivil toplum örgütleri ve hayvan hakları savunucuları birbiri ardına açıklamalar yaparak olaya tepki gösterdi. Torre de Bela av alanının yöneticileri hakkında da soruşturma başlatıldı.

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