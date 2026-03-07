  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri açıklandı! Putin'in önünde eğilecek hale geldiler İsrail’de insanlık suçu: Sığınaklar Müslüman Araplara kapalı! Karaya inen Siyonistler neye uğradığını şaşırdı: Kaçmak için delik aradılar Türk askeri Barış Pınar bölgesinden çekildi mi? MSB'den açıklama geldi Trafikte 200 bin TL ceza yedi! Sahte plakayı savunan Sarıgül bunu da savun Sultan geri döndü! Batı'nın itirafı: Ümmetin kalbi Başkan Erdoğan ile atıyor! Dava başlıyor! ‘İmamoğlu suç örgütü’ hesap verecek! Üniversitelerde bazı bölümler kapatıldı: Fakülte ve enstitülerin kapısına kilit vuruldu Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?
Dünya İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz
Dünya

İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz

İsrail’in Lübnan’da başlattığı kanlı işgal girişimi ve sivil katliamlarına Avrupa’dan en sert tepki İspanya’dan geldi. Madrid hükümeti, Lübnan’ın egemenliğinin ayaklar altına alınmasını ve tırmanan sivil kayıpları şiddetle kınayarak; İsrail’i uluslararası hukuka ve bölgedeki İspanyol barış gücü birliklerine saygı duymaya çağırdı.

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik büyük çaplı saldırılarını şiddetle kınayarak, sayıları artmaya devam eden sivil kurbanların ailelerine en derin taziyelerini ve dayanışmasını iletti.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümetinin, tüm bölge için hayati önem taşıdığını düşündüğü Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına olan bağlılığını yinelediği belirtildi.

İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağrıldığı açıklamada, "Tüm taraflar, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına ve Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına tam olarak uymalıdır. İspanya, İsrail'i, 1701 sayılı kararın yetkisine uygun olarak Lübnan'da konuşlandırılan İspanyol birliği de dahil olmak üzere barış gücü birliklerine saygı göstermeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısının yinelendiği açıklamada, İspanya'nın "Lübnan hükümetinin, ülkesindeki topraklarının tamamında Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek ve bunları ülkenin güneyine etkin bir şekilde yeniden konuşlandırılması için aldığı önlemlere destek verdiği" aktarıldı.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!
Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!

Gündem

Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!

Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun
Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun

Gündem

Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun

Katil İsrail’den Lübnan’da sürgün alçaklığı: HRW’den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama
Katil İsrail’den Lübnan’da sürgün alçaklığı: HRW’den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama

Dünya

Katil İsrail’den Lübnan’da sürgün alçaklığı: HRW’den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama

Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 123'e yükseldi!
Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 123'e yükseldi!

Dünya

Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 123'e yükseldi!

İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"
İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"

Dünya

İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"

Şam-Paris hattında sınır güvenliği zirvesi! Cumhurbaşkanı Şara’dan Macron’a "Lübnan sınırı" mesajı
Şam-Paris hattında sınır güvenliği zirvesi! Cumhurbaşkanı Şara’dan Macron’a "Lübnan sınırı" mesajı

Gündem

Şam-Paris hattında sınır güvenliği zirvesi! Cumhurbaşkanı Şara’dan Macron’a "Lübnan sınırı" mesajı

Lübnan’da soykırımcı İsrail vahşeti: Can kaybı 41’e yükseldi
Lübnan’da soykırımcı İsrail vahşeti: Can kaybı 41’e yükseldi

Dünya

Lübnan’da soykırımcı İsrail vahşeti: Can kaybı 41’e yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emir Timur

1492 de İspanya bunları Yahudileri kovmus içimden tarih çok okuduğum için pek idrak etmemiştim şimdi İspanyollari anlıyorum İspanya halkı uyanmış bilinçli bir millet helal olsun İspanya darısı tüm Katolik dünya için Hz İsa ya Roma'da kimler zulüm yaptı biliyor musunuz. ? Yahudiler Hristiyanlar artık uyanmalı aileye saldıranlar lgbt arkasında Siyonistler var uyanın Avrupa uyanın artık uyanın
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23