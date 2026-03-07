İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik büyük çaplı saldırılarını şiddetle kınayarak, sayıları artmaya devam eden sivil kurbanların ailelerine en derin taziyelerini ve dayanışmasını iletti.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümetinin, tüm bölge için hayati önem taşıdığını düşündüğü Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına olan bağlılığını yinelediği belirtildi.

İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağrıldığı açıklamada, "Tüm taraflar, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına ve Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına tam olarak uymalıdır. İspanya, İsrail'i, 1701 sayılı kararın yetkisine uygun olarak Lübnan'da konuşlandırılan İspanyol birliği de dahil olmak üzere barış gücü birliklerine saygı göstermeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısının yinelendiği açıklamada, İspanya'nın "Lübnan hükümetinin, ülkesindeki topraklarının tamamında Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek ve bunları ülkenin güneyine etkin bir şekilde yeniden konuşlandırılması için aldığı önlemlere destek verdiği" aktarıldı.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.