  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'ın İsrail'i vurması sonrası Türkiye'den hiç hesapta olmayan MMU Kaan kararı! İşte bu hamle ortalığı karıştırır

İmamoğlu'nun ilk icraatı: 4 milyar liralık borçlanma kabul edildi!

Bakan Kacır: Türkiye'deki Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek! Adımları hep birlikte atacağız

Liyakat dediler edebiyat çıktı! CHP’li Bornova belediyesinde eş ve aile saltanatı

Türkiye'nin o ilçesinde toksik metal şüphesi: Yeraltından gelen su... Daha zararlı madde tehlikesi! Tespit edildi

Siz de abone olup takip edebilirsiniz! Akit TV canlı yayını artık Yotube'da

Rekabet Kurulu hareket geçti! Bunların eğittiği çocuklar ne olacak? Fransız liselerinden üçkağıtçılık

Yazıklar olsun Fatih Portakal bile şaşırdı! Cumhuriyet Hısım Partisi

Naci Görür ilk kez bu kadar sinirlendi! O yorum hocayı çıldırttı… “Bu neyin kafası? Hiç utanmıyor musunuz!”

Milli Eğitim Bakanlığı'na anlamlı çağrı Okul kantinlerinde İsrail’e ürünlerine son verilsin
Dünya İspanya'dan İran çıkışı: İran'a yaptırım planlayan AB'ye tepki... İkiyüzlülük deyip anlattı, verdi veriştirdi
Dünya

İspanya'dan İran çıkışı: İran'a yaptırım planlayan AB'ye tepki... İkiyüzlülük deyip anlattı, verdi veriştirdi

Yeniakit Publisher
2024-04-18 22:38:00 - 2024-04-18 22:43:12
İspanya'dan İran çıkışı: İran'a yaptırım planlayan AB'ye tepki... İkiyüzlülük deyip anlattı, verdi veriştirdi

İspanya'daki muhalefet partisi Podemos'un lideri İone Belarra, İsrail'e yönelik saldırılarla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a karşı alacağı yeni yaptırımlara ilişkin kararlarını eleştirdi. Belarra, AB'nin bu kararlarıyla ikiyüzlülük yaptığını söyledi.

Belarra, X hesabından, "AB, İsrail'e saldırılarından dolayı İran'a yaptırımlar uygulayacak. Aynı AB, 30 binden fazla masum kurbanın ardından bile Netanyahu'ya karşı herhangi bir yaptırım uygulayamadı. Avrupa ikiyüzlülükle böyle öldürüyor." ifadelerini kullandı.

İspanya'da, Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail hükümetini en fazla eleştiren siyasi parti olan Podemos'un lideri Belarra, geçen hafta Meclis'te yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda sivil yardım kuruluşu World Central Kitchen'da görevli 7 çalışanın öldürülmesi olayını hatırlatmıştı.

'6 aydır kız ve erkek çocukları açlıktan ölüme terk ediyorlar'

Belarra, şunları kaydetmişti:

"Çoğumuzun 6 aydır gördüklerini görmeleri ve insanların gözlerini açmaya başlaması için Avusturya veya Britanya pasaportlu olan insanların öldürülmesi oldukça üzücü ve son derece ırkçı bir durum. 6 aydır sivil halkın üzerine bomba atıyorlar. 6 aydır kız ve erkek çocukları açlıktan ölüme terk ediyorlar. Ve her şeyi gördüğümüzü sanmışken bir de bakıyoruz ki İsrail tüm kırmızı çizgileri çiğneyip, insanlık dehşetinde birincilik pozisyonu için Nazizm ile yarışıyor."

Türkiye'nin o ilçesinde toksik metal şüphesi: Yeraltından gelen su... Daha zararlı madde tehlikesi! Tespit edildi
Türkiye'nin o ilçesinde toksik metal şüphesi: Yeraltından gelen su... Daha zararlı madde tehlikesi! Tespit edildi

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin o ilçesinde toksik metal şüphesi: Yeraltından gelen su... Daha zararlı madde tehlikesi! Tespit edildi

Zirve Türkiye'den: Cennet meyvesi kuru incirde çok büyük ihracat rekoru kırıldı! Türkiye bunu konuşuyor
Zirve Türkiye'den: Cennet meyvesi kuru incirde çok büyük ihracat rekoru kırıldı! Türkiye bunu konuşuyor

Ekonomi

Zirve Türkiye'den: Cennet meyvesi kuru incirde çok büyük ihracat rekoru kırıldı! Türkiye bunu konuşuyor

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Kararı sonrası muayenelerde artık zorunlu değil: Türkiye'de başlangıç 3. yıl!
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Kararı sonrası muayenelerde artık zorunlu değil: Türkiye'de başlangıç 3. yıl!

Otomotiv

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Kararı sonrası muayenelerde artık zorunlu değil: Türkiye'de başlangıç 3. yıl!

Türk Telekom yatırım ile işleri büyüttü: Türkiye'ye yeni kapı açacak! Türkiye'nin yatırım lideri oldu
Türk Telekom yatırım ile işleri büyüttü: Türkiye'ye yeni kapı açacak! Türkiye'nin yatırım lideri oldu

Ekonomi

Türk Telekom yatırım ile işleri büyüttü: Türkiye'ye yeni kapı açacak! Türkiye'nin yatırım lideri oldu

İsveç’te estetikli kafalı kadın farklı görünüyor! Bir garip olay: Avrupa'ya göre Vikinglerde...
İsveç’te estetikli kafalı kadın farklı görünüyor! Bir garip olay: Avrupa'ya göre Vikinglerde...

Aktüel

İsveç’te estetikli kafalı kadın farklı görünüyor! Bir garip olay: Avrupa'ya göre Vikinglerde...

Helikopter düştü! Genelkurmay başkanı öldü iddiası...
Helikopter düştü! Genelkurmay başkanı öldü iddiası...

Dünya

Helikopter düştü! Genelkurmay başkanı öldü iddiası...

{relation id:1845961 slug:'2024-yilinin-en-etkili-uluslararasi-basin-fotografi-onun-aci-gunu-1-yil-sonra-filistinin-sembolu-haline-geld

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23