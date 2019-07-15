İspanya’da yapılan boğa güreşi festivalinin adı nedir? 2019 KPSS soruları

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sınavda çıkan sorulara çevrildi. KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu soran KPSS’ye giren adaylar, ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. KPSS’de ilginç sorular da soruldu. Bu soruların arasındaİspanya’da yapılan boğa güreşi festivalinin adı nedir? Seyit onbaşının vurduğu geminin adı nedir? soruları da yer aldı. İşte KPSS 2019 soruları ve cevapları

İspanya’da yapılan boğa güreşi festivalinin adı nedir?

KPSS'de İspanya'da yapılan boğa güreşi festivalinin adı soruldu. İspanya'da yapılan boğa güreşi festivalinin adı San Fermin Festivali'dir.

KPSS 2019 son dakika soru ve cevapları Seyit onbaşının vurduğu geminin adı nedir?