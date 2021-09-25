İspanya'da taşkınlık yapan gençlere polis müdahalesi: Çok sayıda yaralı ve gözaltılar var

İspanya'nın Barselona kentinin en önemli kültürel etkinliği olan Merce'de eğlencelerin dozunu kaçıran gençler ile onlara müdahalede bulunan polis arasında çıkan olaylarda 43 kişi yaralandı, 20 genç ise gözaltına alındı.

Barselona'da dün gün boyunca süren Merce etkinliklerinin sona ermesinin ardından gece geç saatlerde dağılmayan ve alkol alarak dükkanlara ve araçlara zarar veren gençlere polis müdahale etti.

Olaylarda 43 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı, bunlardan 13'ünün üzerinde bıçak ve kesici alet bulundu.

Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, "Kabul edilemez ve bir daha tekrarlanmaması gereken bu olayların önüne geçmek için polis sayısını artıracağız. Tüm kırmızı çizgiler geçildi. Bu olay artık bir kamu düzeni sorunu olmaya başladı." dedi.

Gençlerin zarar verdiği Barselona Fuar Müdürlüğünden de "Barselona Kongre Sarayı'nda zararlara neden olan ve tolerans gösterilmemesi gereken bu vandalizm olaylarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşların ve fuar etkinliklerinin zararlarını onaracağız." açıklamasında bulunuldu.