İspanya'da şampiyon belli oldu
Real Madrid, Villarreal'i 2-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğu kazandı.
La Liga'da ligin bitimine 1 hafta kala Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti.
La Liga'nın 37. haftasında Villarreal'i konuk eden Real Madrid rakibini 2-1 mağlup ederek toplamda 34. şampiyonluğuna ulaştı.
Real'e şampiyonluk maçında golleri getiren isim ise Karim Benzema oldu. Real Madrid'in başında önemli başarılar elde eden Zidane ise İspanyol devinin başında 11. kupasını kazandı.