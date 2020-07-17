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Spor

İspanya'da şampiyon belli oldu

Real Madrid, Villarreal'i 2-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğu kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 00:22:00 -
İspanya'da şampiyon belli oldu

La Liga'da ligin bitimine 1 hafta kala Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti.

La Liga'nın 37. haftasında Villarreal'i konuk eden Real Madrid rakibini 2-1 mağlup ederek toplamda 34. şampiyonluğuna ulaştı.

Real'e şampiyonluk maçında golleri getiren isim ise Karim Benzema oldu. Real Madrid'in başında önemli başarılar elde eden Zidane ise İspanyol devinin başında 11. kupasını kazandı.

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