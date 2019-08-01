0553 313 94 23

İspanya'da otomobil satışları yüzde 11 düştü

İspanya'da otomobil satışları 7 yıl sonra temmuzda gerileyerek bir yıl öncesine göre yüzde 11 düşüş kaydetti

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:46
İspanya'da otomobil satışları yüzde 11 düştü

MADRİD (AA) - İspanya'da temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemi oranla yüzde 11 düştü.

İspanya'da normal süreçte otomobil satışlarının en fazla olduğu aylardan biri olarak gösterilen temmuzda 7 yıl aradan sonra ilk kez düşüş gerçekleşti.

Otomobil Üreticileri Derneği (Anfac), Otomobil Bayileri Derneği (Faconauto) ve Otomobil Satıcıları Derneği'nden (Ganvam) yapılan açıklamaya göre, ülkede otomotiv satışında temmuz ayında en son 2012 yılında düşüş görüldüğü bildirildi.

Anfac, Faconauto ve Gavam, otomotiv sektörü olarak zor bir yıl geçirdiklerini, nisan dışında yılın diğer tüm aylarında bir önceki yıla oranla satışlarda düşüş görüldüğünü duyurdu. Dernekler, otomobil satışlarını teşvik için hükümete acil bir plan uygulaması çağrısında da bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:46
  1. ispanya
  2. otomobil satışı düştü
  3. otomobil satışları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” gerçekleştirildi
    1. “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi”..
    2. Erdoğan, YAŞ üyeleriyle yemekte bir..
    3. Pedasa kazıları 12. kez başladı
    4. İsmail Kartal: "Almamız gereken en az..
    5. Merkez Bankası'ndan kritik açıklama
    6. Sazanlar FETÖ'cü hesabın yalanına..
    7. Afganistan eski Cumhurbaşkanı Karzai..
    8. Muğla ve Aydın’da 99 göçmen yakalandı
    9. Vincent Aboubakar kimdir nereli ve kaç..
    10. Görülmemiş hastalığa yakalandı!..
    11. Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre..
    12. "Boldrin ile devam edeceğiz"
    13. Irak’ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 8 yaralı
    14. 5’inci Dönem Toplu Sözleşme..
    15. İngiltere Merkez Bankası politika..
    16. Başkan Güder, asfalt çalışmalarını..
    17. "Torunum kime anne diyecek"
    18. Trump, Twitter eleştirilerine cevap..
    19. Sabır Bitkisi Gemlik’te çiçek açtı
    20. Yaz kursu öğrencilerine ‘Trafik..
    21. Ayvalık’ta “Yunanlı “ bereketi
    22. Salihli Sardes Satranç 1. Ligde tutundu
    23. Çaldıran’a 5 spor tesisi
    24. Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği..
    25. Galatasaray'a müjde! Diagne gidiyor
    26. GÜNCELLEME - Aden'de emniyet..
    27. Cenk Alper kimdir? Cenk Alper nereli..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ..
    29. Bursa’da muhteşem düğün
    30. İspanya'da otomobil satışları yüzde 11..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'