İspanya'da nefes kesen yarış! Bahattin Sofuoğlu pistte tüm gücüyle direndi
Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WorldSBK) heyecan dolu 6. ayağında, İspanya'daki MotorLand Aragon Pisti'nde piste çıkan gururumuz Bahattin Sofuoğlu, hafta sonunun ilk mücadelesinde damalı bayrağı 18. sırada geçti. Yamaha Motoxracing takımı adına ter döken Red Bull sporcusu milli motosikletçimiz, zorlu rakiplerine karşı pistte büyük bir mücadele verdi.
Aragon'daki yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, ELF Marc VDS'den İngiliz pilot Sam Lowes, üçüncü tamamladı. Aragon'da 2026 WorldSBK sezonunun altıncı etabında ilk yarışta da birincilik elde eden Nicolo Bulega, üst üste 20. yarışını kazandı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarın saat 12.10'da Superpole yarışı, 16.30'da hafta sonunun ikinci yarışı başlayacak.