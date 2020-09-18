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Aktüel İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 495, Portekiz'de 1894'e çıktı
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 495, Portekiz'de 1894'e çıktı

İspanya'da toplam vaka sayısı 640 bin 40'a yükseldi - Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin öldüğü ve 780 yeni vakanın tespit edildiği Portekiz'de, Başbakan Antonio Costa, uzun bir aradan sonra Kriz Masasını toplantıya çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 20:27:50 -
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 495, Portekiz'de 1894'e çıktı

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 14 bin 389 artışla 640 bin 40'a yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da endişe verici boyuta ulaşan yeni vakalardaki yüksek artış, özellikle başkent Madrid odaklı devam etti.

Sağlık Bakanlığı, dün 625 bin 651 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 14 bin 389 artışla 640 bin 40 olarak güncelledi.

Kovid-19'dan son 7 günde 432 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 30 bin 495'e çıktığı kaydedildi.

- Madrid'e yeni önlemler getirildi

İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü yer olan ve son 24 saatte 5 bin 104 yeni vakanın tespit edildiği Madrid özerk bölgesinde ise yerel yönetim, pazartesiden itibaren yürürlüğe girecek ek tedbirleri açıkladı.

Özellikle kent merkezinin dışındaki büyük ilçeleri kapsayan yeni önlemler gereği, her 100 bin kişide 1000'den fazla vakanın olduğu 8 belediye ve 6 mahallede dolaşıma sınırlama getirileceği ve bunun toplamda 855 bin kişiyi etkileyeceği duyuruldu.

Madrid özerk yönetimi genelinde ise en fazla 6 kişinin bir araya gelip toplanmasına izin verileceği, park ve bahçelerin kapatılacağı, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilip sadece masaya servis yapılacağı ve alışveriş merkezleri dahil tüm dükkan ve işletmelerin en geç 22.00'de kapanacağı bildirildi.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 780 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Son dönemlerde salgında önemli artışların görüldüğü, dün 770, bugün de 780 yeni vakanın tespit edildiği Portekiz'de, 10 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1894 olurken, vaka sayısı da 67 bin 176'ya çıktı.

Portekiz'de mevcut durumda Kovid-19 hastalarının sayısının 20 bini aştığı açıklanırken, Başbakan Antonio Costa, salgınla mücadele için kurulan Kriz Masasını hazirandan sonra ilk kez bugün toplantıya çağırdı.

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