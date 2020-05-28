İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 119 oldu

MADRİD (AA) - İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısını düne göre 1 artırarak 27 bin 119 olarak duyurdu.

Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 38 kişinin salgından öldüğünü bildirdi.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden 6'sında son bir haftadır Kovid-19 kaynaklı ölüm olmaması dikkati çekti.

PCR testlerine göre, son 24 saatte yeni vaka sayısının 182 olduğu belirtilse de düne nazaran toplam vaka sayısının 1137 artarak 237 bin 906'ya çıktığı görüldü.

Madrid (67) ve Katalonya (39) özerk yönetimleri yine en çok vakanın görüldüğü yerler oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar Madrid'de 8 bin 691, Katalonya'da 5 bin 584 kişi hayatını kaybetti.

- Özerk yönetimler ile Sağlık Bakanlığı rakamları birbirleriyle uyuşmuyor

Bu arada özerk yönetimler ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler arasındaki uyuşmazlık bugün de devam etti. Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı Bakanlığa göre son 24 saatte 1 artarak toplamda 27 bin 119 oldu.

Son 24 saatte, Madrid 7, Katalonya da 26 kişinin Kovid-19'dan öldüğünü açıkladı.

Madrid özerk hükümeti, Sağlık Bakanlığından farklı olarak Kovid-19'dan şimdiye kadar 9 bin 42 kişinin öldüğünü belirtti.

Katalonya özerk hükümeti de toplam ölü sayısını Sağlık Bakanlığının açıkladığından iki kat fazla olduğunu savunarak, 12 bin 180 olarak verdi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan ölenlerle ilgili en büyük revizyonu toplam sayıyı yaklaşık 2 bin düşürdüğü, geçen pazartesi günü yapmıştı.

OHAL'in 7 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da, 6 yaş üstü herkese en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Mevcut durumda ülke nüfusunun yüzde 53'ü ikinci, geri kalanı üçüncü aşamada bulunurken, bazı özerk yönetimler hafta başından itibaren kısıtlamaların azaltıldığı bir üst aşamaya geçme talebinde bulundu.

Hükümetin dört aşamalı olarak belirlediği kademeli normalleşme sürecinin haziran ayı sonunda tüm ülkede tamamlanması öngörülüyor.