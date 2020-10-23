İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış bölgesel OHAL'i zorunlu kılıyor

MADRİD (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 851 yeni vakanın tespit edildiği İspanya'da olağanüstü hal (OHAL) uygulanmasını isteyen özerk bölgelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 26 bin 281 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 19 bin 851 artışla 1 milyon 46 bin 132 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 231 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 655 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 34 bin 752'e çıktığını duyurdu.

Diğer yandan, Kovid-19'daki yüksek vaka artışlarından dolayı serbest dolaşımı kısıtlayan tedbirler alan özerk bölgelerin sayısı arttı.

Bask, Asturias, Extremadura özerk bölgeleri ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı olan Melilla kenti de bölgesel OHAL ilan edilmesi için merkezi hükümete başvurdu.

Son bir haftadır bar ve restoranları kapatan Katalonya özerk hükümeti de benzer ek tedbirler alınmasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

15 gün için ilan edilen OHAL süresi yarın dolacak Madrid özerk yönetimi ise yeni önlemler açıkladı.

Buna göre, Madrid'de gece yarısından sabah saat 06.00'a kadar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaya yasak getirildi.

Ekonomik krizden dolayı ticari kuruluşlara uygulanan tedbirleri biraz olsun hafifleten yerel yönetim bar ve restoranlarda doluluk oranını iç mekanlarda yüzde 50, dış mekanlarda yüzde 75 olarak belirledi.

Restoranların saat 23.00'ten itibaren müşteri kabul edemeyeceği ve en geç 24.00'te kapanması gerektiği açıklandı.

Başbakan Pedro Sanchez de düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19'un bulaşmasını önlemek için dolaşımı kısıtlamak ve sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok." dedi.

İspanyollara ve siyasi partilere salgına karşı mücadelede "birlik ve sosyal uzlaşı" çağrısı yapan Sanchez, "Salgının başlarında vakaların sadece yüzde 30'u tespit ediliyordu. Şimdi bunu yüzde 70'e çıkardık. Yani şu anda 1 milyon vakadan konuşuyorsak gerçekte bu salgının bulaştığı kişilerin sayısının 3 milyondan fazla olduğunun bilincinde olmalıyız." şeklinde konuştu.

- Portekiz'de sokakta maske takma zorunluluğu getirildi

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 899 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 276 olurken, vaka sayısı da 112 bin 440'a ulaştı.

Portekiz'de iktidar partisinin, vaka artışlarını azaltmak için kamuya açık tüm alanlarda ve sokakta maske takılmasını zorunlu kılan önergesi mecliste kabul edildi.

İlk aşamada 3 ay geçerli olacak maske takma zorunluluğunun gerekirse uzatılacağı bildirildi.

Salgına karşı ek önlemlerin alındığı Portekiz'de Kovid-19'un yoğun görüldüğü kentlerde serbest dolaşıma kısıtlama uygulanıyor.



