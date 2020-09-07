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Aktüel İspanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 günde 26 bin 560 arttı
Aktüel

İspanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 günde 26 bin 560 arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:34:35 -
İspanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 günde 26 bin 560 arttı

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 3 günde 26 bin 560 yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, cuma günü 498 bin 989 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 26 bin 560 artışla 525 bin 549 olarak güncelledi.

Yeni vakaların Madrid'de artış göstermeye devam ettiği, Bask, Katalonya, Aragon ve Endülüs bölgelerinde ise düşüşe geçtiği görüldü.

Kovid-19'dan son 7 günde 237 kişinin hayatını kaybettiği ve salgında ölenlerin toplam sayısının 29 bin 516'ya çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1829 hasta olduğu ve bunlardan 161'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Ayrıca Toledo'da bir yaşlı bakım merkezinde 65 kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak Kovid-19 stratejisi kapsamında 7-9 aşının satın alınacağını ve klinik testlerden geçmesi halinde Oxford Üniversitesinin çalışması olan aşıdan 3 milyon dozun aralık ayında İspanya'ya gelmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

İlla, Oxford Üniversitesinin aşısından 30 milyon dozun aralık ayında AB ülkelerine dağıtılmasının beklendiğini ifade etti.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 249 yeni vaka görüldüğünü duyurdu.

Kovid-19'dan ölü sayısının 1843'e çıktığı Portekiz'de salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 60 bin 507 oldu.

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