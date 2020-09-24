İspanya'da koronavirüs vaka sayısı 700 bini aştı

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 693 bin 556 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 10 bin 653 artışla 704 bin 209 olarak teyit etti.

Son bir hafta içinde koronavirüsten 500 kişinin öldüğü ve salgından ölenlerin toplam sayısının 31 bin 118'e çıktığı belirtildi.

İspanya'daki koronavirüs vakalarının yaklaşık 3'te 1'i, serbest dolaşıma kısmi kısıtlamalar getiren başkent Madrid'de görülürken, yerel yönetimin talebiyle pazartesi gününden itibaren denetim çalışmalarına askerlerin de destek vereceği açıklandı.

Portekiz'de son durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı koronavirüsten son 24 saatte 3 kişinin öldüğünü ve 691 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Salgın başladıktan sonra ölenlerin sayısı 1931 olurken, vaka sayısı da 71 bin 156'ya yükseldi.

Hükümet koronavirüsün ekonomideki etkilerini hafifletmek için bireysel ve şirket kredi moratoryumunu 31 Eylül 2021'e kadar uzatma kararı aldı.